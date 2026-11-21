أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن مقذوفا مجهولا أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر مضيق هرمز على بعد حوالي 11 ميلا بحريا شمالي خصب العمانية.وأفادت الهيئة بأنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد الأثر البيئي للواقعة.