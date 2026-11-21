اخترق قراصنة وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي في هجمات سيبرانية، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الجمعة، وسط مخاوف متزايدة تفاقمها سلسلة الأعطال التقنية الأخيرة التي طالت مؤسسات أميركية رئيسية.وكانت شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" الإخباريتان الأميركيتان أول من أفاد بهاتين الحادثتين، ولم يتّضح بعد ما إذا يوجد رابط بينها كما لم تتّضح هوية الجهة المسؤولة.وفي الأسابيع الأخيرة، تسبّبت أعطال كبرى باضطرابات في قطاعات السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وطالت آثارها شبكة اتصالات سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية.وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى طمأنة الرأي العام، في حين قال مسؤولون إن الأعطال غير مرتبطة بأي أنشطة إجرامية.وأفادت شبكة "إن بي سي" الجمعة، نقلا عن مسؤولين سابقين في وزارة الزراعة الأميركية، بأن الأخيرة أبلغت موظفيها بأن النظام المستخدم لتسهيل المدفوعات للمزارعين استُهدف بهجوم سيبراني.وقال المسؤولان السابقان لـ"إن بي سي" إن القراصنة قد يستخدمون نظام المدفوعات كمنفذ خلفي للوصول إلى بيانات أكثر حساسية.ونقلت عن مسؤول سابق قوله إن وزارة الزراعة الأميركية تتعامل مع "مجموعة من القضايا البيولوجية الخطيرة" و"إذا تمكن خصم أو منافس من الوصول إلى هذه المعلومات... فقد يستخدم أبحاثنا ضدنا".وأفادت شبكة "سي إن إن" الجمعة بأنها المرة الثانية التي يتعرّض فيها مكتب التحقيقات الفدرالي للقرصنة منذ أيلول.وتجري الوكالة تحقيقا في اختراق طال المركز الوطني للمعلومات الجنائية (NCIC) نفّذه على ما يبدو قراصنة إلكترونيون، وفق ما أوردت "سي إن إن" نقلا عن مصدرين مطّلعين على التحقيق.وللمركز قاعدة بيانات جنائية على مستوى البلاد تربط بين أجهزة إنفاذ القانون الفدرالية والتابعة للولايات والسلطات المحلية، وتُستخدم لتبادل المعلومات المتصلة بمذكرات التوقيف وعمليات التحقّق من السوابق.وقال مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي للشبكة "يعتمد عناصر في مختلف أنحاء البلاد يوميا على المركز الوطني للمعلومات الجنائية لتحديد هويات مطلوبين فارين والتحقق من أي مذكرات اعتقال نافذة وااوصول إلى معلومات يمكن أن تؤثر مباشرة في سلامة العناصر والعامة".وتخوّف المسؤول السابق من تمكّن القراصنة من "التلاعب بدقة المعلومات التي يعتمد عليها العناصر في عملهم".ووُصفت عمليتا الاختراق في مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الزراعة بأنهما هجومان سيبرانيان، ولا صلة لهما بالأعطال التقنية التي شهدتها خدمة "أوتلوك" التابعة لمايكروسوفت والهيئة الأميركية للطيران المدني.في أيلول، استهدفت مجموعة القرصنة العالمية "شايني هانترز" بيانات شخصية حساسة لموظفين عبر موقع إلكتروني للتوظيف تابع لمكتب التحقيقات الفدرالي.وأقالت الرئاسة الأميركية مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس هذا الأسبوع، مع تزايد الانتقادات في أعقاب سلسلة الأعطال التقنية الواسعة النطاق التي شهدتها البلاد.