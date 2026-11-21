أفاد المركز الألماني لعلوم الأرض بأن زلزالا بقوة 6.8 درجات ضرب بحر باندا، على بعد 226 كيلومترا شمال شرقي ديلي في تيمور الشرقية.وأشار المركز إلى أن الزلزال وقع على عمق 117 كيلومترا.