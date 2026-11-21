الاتحاد الأوروبي يقترح فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل ميزانيته

اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا فرض ضريبة على الشركات التكنولوجية العملاقة لتمويل الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، وذلك خلال عرضه خطة إنفاق جديدة للفترة من 2028 إلى 2034.



واقترح كوستا أيضا خفض الإنفاق بمقدار 204 مليارات يورو (224 مليار دولار) مقارنة بمشروع الميزانية الذي قدّمته المفوضية الأوروبية، مع سعي التكتل إلى التوصل إلى اتفاق على ميزانيته الطويلة الأجل قبل نهاية هذا العام.