رصد الجيش الفنلندي صباح السبت "هجوما بطائرة مسيّرة" على سفينة شحن روسية في شرق بحر البلطيق، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع.وأوردت في بيان "صباح السبت، رصدت قوات الدفاع الفنلندية وقوع هجوم بطائرة مسيّرة على سفينة شحن روسية... في شرق خليج فنلندا، في المياه الدولية".ولم تحدد وزارة الدفاع مصدر الهجوم الذي يأتي في وقت تصعّد أوكرانيا ضرباتها البعيدة المدى ضد أهداف روسية.وتوجهت فرق من حرس الحدود الفنلنديين الى موقع الحادث، حيث أفادوا عن اشتعال النيران في السفينة وبدء انحرافها نحو المياه الاقليمية للبلاد.وأكد حرس الحدود أن "الوضع حاليا لا يشكّل أي خطر على السفن الأخرى".وأفادت وزارة الدفاع بأن هلنسكي أخطرت حلف شمال الأطلسي بالهجوم، وتم فرض قيود جوية وبحرية موقتة في شرق خليج فنلندا.