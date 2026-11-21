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عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية
أخبار دولية
2026-11-21 | 06:59
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عراقجي: الصين وروسيا تعارضان تغيير العقيدة النووية الإيرانية
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما نقلت عنه وسيلة إعلام رسمية، إن الصين وروسيا تعارضان أي تغيير في العقيدة النووية لطهران، في ظل دعوات داخلية الى إجراء تعديل مماثل.
وفي مقابلة نُشرت السبت مع صحيفة "إيران ديلي" الحكومية، وصف عراقجي هذه القضية بأنها "واسعة وجادة"، وتستقطب "مؤيدين ومعارضين".
وأضاف أن "روسيا والصين تعارضان" أي تغيير في العقيدة النووية الإيرانية، علما بأن البلدين يرتبطان باتفاقات تعاون استراتيجي مع طهران.
وقال عراقجي "المهم أن عقيدتنا لم تتغير حتى الآن، وأن مواقفنا الرسمية لا تزال كما كانت عليه".
وأثير مجددا جدل حول تغيير العقيدة النووية الإيرانية في الأوساط السياسية داخل البلاد، لا سيما في صفوف المتشددين، في ضوء الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على طهران وتعرضت خلالها المنشآت النووية الإيرانية لهجمات مكثفة.
ويرى بعض مؤيدي هذا التغيير أنه قد يمهد الطريق لطهران لتطوير سلاح نووي كأداة ردع.
وتمنع إيران منذ تموز 2025 زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمنشآتها النووية، بعد حملة القصف التي شنتها إسرائيل عليها لمدة 12 يوما، وانضمت إليها الولايات المتحدة. وطالت الضربات منشآت نووية.
وتشير طهران إلى مخاوف امنية، وتندد بموقف الوكالة لعدم إدانتها الهجمات على منشآتها النووية.
أخبار دولية
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