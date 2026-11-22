متحدث: بريطانيا وهولندا تتفقان على مواصلة دعم أوكرانيا

أعلن متحدث باسم داوننغ ستريت في بيان أن رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام التقى بنظيره الهولندي روب يتين اليوم السبت، وتعهدا بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا لمقاومة الغزو الروسي و"تحقيق سلام دائم ومستدام".



وقال البيان "اتفق الزعيمان على الحاجة الماسة لمواصلة الضغط على روسيا لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات".