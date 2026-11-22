فرق الإنقاذ تبحث عن 36 مفقودا بعد حريق مصنع أودى بحياة 3 في إندونيسيا

يبحث رجال الإنقاذ في إندونيسيا اليوم الأحد عن 36 عاملا في عداد المفقودين بعد أن أسفر حريق اندلع في مصنع بجاوة الغربية عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة آخرين، في حين يعكف رجال الإطفاء على إخماد بؤر الحريق بعد يوم من اندلاعه.