البحرين تتهم إيران باستهداف "منشأة صناعية مدنية"

أسفرت ضربة إيرانية السبت عن نشوب حريق في منشأة صناعية في البحرين، بحسب ما أعلنت المملكة التي استهدفتها أربعة هجومات منذ منتصف تشرين الثاني، فيما تؤكّد طهران أنها تردّ على الضربات الأميركية في ظلّ تصاعد حدّة النزاع في الشرق الأوسط.



والأسبوع الماضي، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت أميركية ثلاث مرات على الأقل في البحرين التي لم تُستهدف منذ أيلول، بعد ضربات أميركية على جزيرة قشم الإيرانية.



وأصدر الحرس الثوري بيانا مساء السبت أفاد فيه بأن "القوات الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية نفذت عملية هجومية مركبة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة" استهدفت مواقع تابعة للجيش الأميركي في البحرين.



وأوضح البيان الذي نقلته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أن "العملية استهدفت رادارات تابعة لأنظمة الدفاع الجوي من طراز باتريوت والمستخدمة من قبل الجيش الأميركي المعتدي في قاعدتي الرفاع والعوالي".



وأشار البيان إلى أن الهجوم جاء "ردا على الانتهاكات المستمرة للمجال الجوي للجمهورية الإسلامية"، محذرا من أن "أي انتهاك مستقبلي من قبل أي قوة معتدية سيواجه برد حازم وحاسم".



وفي فترة سابقة من اليوم، أعلنت الجمهورية الإسلامية إسقاط طائرة مسيّرة أميركية فوق أجواء هذه الجزيرة الواقعة في مضيق هرمز الممرّ المائي الاستراتيجي الذي بات في صلب النزاع في الشرق الأوسط الذي اندلع بضربات أميركية إسرائيلية على طهران في أواخر شباط.



وأفادت وزارة الداخلية البحرينية من جهتها بأنّ ضربة إيرانية سبّبت حريقا يتم التعامل معه في "منشأة صناعية مدنية" من دون تسجيل إصابات، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرها السكان من "تهديد محتمل"،



وأوردت الوزارة على اكس "جراء العدوان الإيراني الآثم... استهداف منشأة صناعية مدنية نتج عنه حريق بالموقع والدفاع المدني يباشر إجراءاته للسيطرة عليه".



وأكدت أنّ "المعلومات الأولية تشير إلى وجود أضرار مادية من دون أي إصابات"، من دون أنّ تقدم تفاصيل عن موقع المنشأة المستهدفة.



وكانت الوزارة أصدرت في وقت سابق تنبيها "بوجود خطر"، ودعت "المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن".



وأفاد اثنان من السكان مراسل وكالة فرانس برس بتصاعد دخّان عقب سماعهما صوت انفجار في جزيرة سترة في شرق البحرين، والتي تضم مرافق صناعية أبرزها مصفاة بابكو النفطية.



وسبق أن تعرّضت مصفاة بابكو النفطية لهجوم في آذار في الأيام الأولى من الحرب في الشرق الأوسط.