ذكرت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد أن الصين تعارض بشدة تصويت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية على حظر وصول شركات الاتصالات الصينية بشكل مباشر إلى أرقام الهواتف الأميركية.