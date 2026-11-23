تعرّضت سفينة تجارية ترفع علم مالطا لهجوم بزورق مسير قبالة سواحل مدينة بنغازي الليبية، وفق ما أعلن مصدران عسكريان ليبيان لرويترز.

وأوضح المصدران أنّ القوات البحرية والجوية الليبية اعترضت أيضًا، أكثر من 12 زورقًا مسيرًا قبالة سواحل بنغازي مساءً.

وأعلنت السلطات في شرق ليبيا تعرّض سفينة روسية في قاعدة بنغازي البحرية لانفجار نتيجة هجوم يرجح أنه نُفّذ بمسيرات، من دون تسجيل إصابات.

وقالت الحكومة ومقرها بنغازي في بيان إن "نتائج التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار وقع على متن السفينة التي كانت راسية في الميناء، مع ترجيح تعرضها لهجوم بمركبات مسيرة".