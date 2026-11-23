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الصين تعبر عن خيبة أملها وتحث على بناء الثقة بعد انهيار محادثات كوب31
أخبار دولية
2026-11-23 | 03:07
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الصين تعبر عن خيبة أملها وتحث على بناء الثقة بعد انهيار محادثات كوب31
عبرت الصين عن خيبة أملها عقب انهيار مفاوضات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب31) في تركيا، لكنها أكدت أن الفشل في التوصل إلى توافق في الآراء لا ينبغي أن يقوض الثقة في العمليات متعددة الأطراف.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جياكون في مؤتمر صحفي دوري إن الصين ستتمسك بموقفها المسؤول وستعمل مع كل الأطراف من أجل "المضي قدما بشكل مشترك في التحول العالمي الأخضر ومنخفض الكربون، وتحقيق التنمية المستدامة".
أخبار دولية
الصين
انهيار
محادثات
كوب31
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