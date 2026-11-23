إيران: سنستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي أسبوعي، أن الجمهورية الإسلامية ستستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة الحصار البحري الأميركي.



وبدأ تطبيق حصار بحري يستهدف صادرات النفط المرتبطة بإيران في 13 نيسان قبل أن يُرفع في حزيران إثر توصل واشنطن إلى مسودة تفاهم مع طهران. وأعيد تطبيق الحصار في 14 تموز عقب انهيار ذلك التفاهم.