وسائل إعلام ألمانية: حلف شمال الأطلسي يعتقد أن روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعي مزود بسلاح نووي

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأن أجهزة الاستخبارات التابعة لدول حلف شمال الأطلسي خلصت إلى أن روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعي مزود بسلاح نووي إلى الفضاء خلال العام الحالي.



وذكر تقرير أعدته شبكتا إن.دي.آر ودبليو.دي.آر وصحيفة زود دويتشه تسايتونغ، أن أجهزة استخبارات غربية، من بينها جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني والقوات المسلحة الألمانية، تبادلت معلومات استخباراتية تشير إلى أن القمر الصناعي، المسمى "سبوتنيك-إس"، جرى تجميعه قبل سنوات عدة ويتمركز حاليا في منطقة موسكو.



وفي عام 2024، نفت روسيا مزاعم مسؤولين أميركيين بأن موسكو تطور سلاحا قادرا على تدمير أقمار صناعية معادية عبر إحداث انفجار نووي في الفضاء.



ويتهم مسؤولون أميركيون روسيا منذ سنوات بتطوير سلاح نووي قادر على تدمير شبكات كاملة من الأقمار الصناعية، مثل منظومة ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية على نطاق واسع.