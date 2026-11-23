الكرملين يحذّر من تصعيد في بحر البلطيق بعد استهداف أوكراني لسفينة روسية

حذرت روسيا من تصاعد التوترات في بحر البلطيق، إثر تعرض سفينة شحن روسية السبت لهجوم بطائرة مسيّرة قالت فنلندا إن أوكرانيا نفذته.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: "إنه بالفعل توجه خطير للغاية، يتمثل في توسع النشاط الإرهابي في منطقة بحر البلطيق... هذا أمر بالغ الخطورة، ويؤدي طبعا إلى تصعيد التوترات في المنطقة".