تركيا: حزب العمال الكردستاني أخلى 14 قاعدة إضافية في شمال العراق

أخلى حزب العمال الكردستاني 14 قاعدة إضافية في شمال العراق، في خطوة مهمة في عملية السلام القائمة بينه وبين السلطات التركية، وفق ما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية نقلا عن أجهزة الاستخبارات التركية.



وأوردت الوكالة نقلا عن "مصادر أمنية" قولها إن القواعد الواقعة في منطقة خواكورك "أخليت في 18 تشرين الثاني 2026. (...) وكل خطوة إيجابية تقربنا من تحقيق الهدف المتمثل في إعادة دمج العائدين إلى البلاد في المجتمع بنجاح، وفق الشروط التي ينص عليها القانون".