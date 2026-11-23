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آيزنكوت لا يرى "تهديدا وشيكا" من إيران يستوجب تدخلا عسكريا سريعا
أخبار دولية
2026-11-23 | 08:25
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آيزنكوت لا يرى "تهديدا وشيكا" من إيران يستوجب تدخلا عسكريا سريعا
أعلن غادي أيزنكوت، المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة أنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في وقت يواصل مفاوضات صعبة مع مختلف المكونات السياسية لتشكيل ائتلاف.
وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق خلال إحاطة صحافية في البرلمان (الكنيست) في القدس: "إن التهديد الإيراني هو الأخطر على إسرائيل، لكنني لا أرى في هذه اللحظة وجود تهديد مباشر ووشيك على إسرائيل يستدعي التحرك قبل تشكيل الحكومة".
أخبار دولية
غادي أيزنكوت
إسرائيل
إيران
التالي
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