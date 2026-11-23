ترامب: إنفيديا اتخذت القرار الصائب بإعادة هوانج لمنصبه

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار مجلس إدارة إنفيديا بإعادة جنسن هوانج لمنصب الرئيس التنفيذي للشركة، وقال إن عودته لا تشكل أي خطر على الأمن القومي الأمريكي.



وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي "مجلس إدارة إنفيديا اتخذ القرار الصائب والمناسب بإعادة جنسن هوانج لمنصب الرئيس التنفيذي".



وتابع قائلا "حكومة الولايات المتحدة ليس لديها أي سبب يدفعها للاعتقاد بأن عودة جنسن لإنفيديا تشكل أي خطر على الأمن القومي".