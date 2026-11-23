نتنياهو يحذر من التقليل من أهمية "تهديدات خطيرة" تواجه إسرائيل

حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من التقليل من أهمية "تهديدات خطيرة" تواجه إسرائيل، وذلك بعيد إعلان خصمه السياسي غادي آيزنكوت ألا حاجة سريعة إلى عمل عسكري ضد إيران.



وقال نتنياهو خلال كلمة في البرلمان (الكنيست) في القدس دعا فيها إلى الوحدة مع استمرار مساعي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة: "إن كل من يستخف بهذه التهديدات المباشرة والخطيرة والجسيمة التي تحيط بنا، أو يقلل من شأنها، إنما يفعل ذلك لأسباب سياسية".