الاتحاد الأوروبي يقترح منع الرياضيين الروس من المنافسة على أراضيه

اقترح الاتحاد الأوروبي منع الرياضيين الروس من المنافسة في الفعاليات الرياضية داخل أراضيه، في إطار حزمة عقوبات جديدة على خلفية غزو موسكو لأوكرانيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في فيديو "لا يمكن أن تكون الفعاليات الرياضية منبرا لأنشطة الدعاية. اليوم، بالنسبة إلى أي فعاليات رياضية في الاتحاد الأوروبي، ندخل حظرا على الفرق والرياضيين الروس الذين يتنافسون تحت العلم الروسي"، مضيفة أنها اقترحت "منع الرموز الروسية الرسمية".





