ليبيا تندد بالعمليات العسكرية الأوكرانية ضد السفن الروسية قبالة بنغازي

نددت الحكومة الليبية في طرابلس اليوم الاثنين بالعمليات العسكرية الأوكرانية التي استهدفت سفنا بحرية روسية قرب مدينة بنغازي بشرق البلاد، مؤكدة أن ليبيا لن تقبل الانجرار إلى الصراع الروسي الأوكراني.



وردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أعلن فيها عن عمليات عسكرية ضد سفن بحرية روسية قبالة بنغازي، صرحت وزارة الخارجية الليبية في بيان بأن "استمرار النزاع الروسي الأوكراني لا يمنح أي طرف الحق في نقل عملياته العسكرية إلى الأراضي الليبية أو في مياهها الإقليمية".



كما أكدت الوزارة أنه لن يُسمح للقوات الأجنبية باستخدام الموانئ الليبية والبنية التحتية المدنية لأغراض عسكرية.