فنلندا تستدعي السفير الروسي وتدين الهجمات على أهداف مدنية في أوكرانيا

أعلنت فنلندا الاثنين إنها استدعت السفير الروسي بعد الاشتباه في أن مروحية روسية انتهكت المجال الجوي الفنلندي، منددة أيضا بالضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا.



وجاء في منشور لوزارة الخارجية الفنلندية على منصة إكس "ندين بشدة الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا، وتصعيد ضرباتها ضد الأهداف المدنية في أوكرانيا. نؤكد تضامننا مع الدنمارك وبولندا وشركائنا الأوروبيين الآخرين".



واعتبرت الوزارة أن تصرفات روسيا "الخطيرة والمتهورة في أوروبا ... غير مقبولة".



وتأتي هذه الخطوة بعدما تعرضت سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" لهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في المياه الدولية بخليج فنلندا السبت ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخلاء طاقمها الذي تعرض أحد افراده لإصابات طفيفة.



وكانت "سبارتا 2" راسية على بعد نحو 90 كيلومترا شرق هلسنكي أثناء الجهود لإخماد حريق على متنها، قبل أن تُسحب لاحقا باتجاه المياه الروسية.



وأضافت وزارة الخارجية الفنلندية في بيانها الاثنين أن "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي غير القانوني".أعلنت فنلندا الاثنين إنها استدعت السفير الروسي بعد الاشتباه في أن مروحية روسية انتهكت المجال الجوي الفنلندي، منددة أيضا بالضربات الروسية على أهداف مدنية في أوكرانيا.



وجاء في منشور لوزارة الخارجية الفنلندية على منصة إكس "ندين بشدة الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا، وتصعيد ضرباتها ضد الأهداف المدنية في أوكرانيا. نؤكد تضامننا مع الدنمارك وبولندا وشركائنا الأوروبيين الآخرين".



واعتبرت الوزارة أن تصرفات روسيا "الخطيرة والمتهورة في أوروبا ... غير مقبولة".



وتأتي هذه الخطوة بعدما تعرضت سفينة الشحن الروسية "سبارتا 2" لهجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في المياه الدولية بخليج فنلندا السبت ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها وإخلاء طاقمها الذي تعرض أحد افراده لإصابات طفيفة.



وكانت "سبارتا 2" راسية على بعد نحو 90 كيلومترا شرق هلسنكي أثناء الجهود لإخماد حريق على متنها، قبل أن تُسحب لاحقا باتجاه المياه الروسية.



وأضافت وزارة الخارجية الفنلندية في بيانها الاثنين أن "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي غير القانوني".