وزارة النقل الإسرائيلية تعلن السماح باستئناف رحلات "فلاي دبي" الإماراتية

أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية أنها ستسمح لشركة "فلاي دبي" باستئناف الرحلات بين الإمارات والدولة العبرية، بعد تعليقها إثر محاولة مساعد للربان في أواخر أيلول/سبتمبر، خطف طائرة وتنفيذ هجوم يستهدف مطار بن غوريون.



وأفادت الوزارة بأن وفدا منها زار الإمارات، وقدم عقب ذلك للوزيرة ميري ريغيف عرضا بـ"الخطوات التي اتخذتها الشركة في ضوء الحادثة".

وأضافت أنه "بناء على ذلك، وافقت الوزيرة ريغيف على عودة (رحلات) شركة فلاي دبي، رهن موافقة السلطات الأمنية".