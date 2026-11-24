أضافت الولايات المتحدة الاثنين "ميغاسبيد إنترناشونال" إلى قائمة سوداء تجارية تمنعها من شراء رقائق إلكترونية متطورة، وذلك بعد اتهام الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جنسن هوانغ بإقامة علاقة غرامية مع مسؤولة في الشركة متهمة بالتجسس لحساب الصين.وأدرجت وزارة التجارة الأميركية في بيان نشرته في السجل الفدرالي، هذه الشركة، إلى جانب شركتين تابعتين لها في ماليزيا وتايلاند، إلى قائمة الكيانات المحظورة، وذلك "لعملها بما يتعارض مع الأمن القومي أو مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".,يأتي ذلك بعد إعادة "إنفيديا" الاثنين تعيين جنسن هوانغ رئيسا تنفيذيا لها، بعد نحو أسبوعين من تنحيه على خلفية كشف علاقات له خارج إطار الزواج، إحداها مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في "ميغاسبيد" التي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لصالح الصين، وهو ما نفته بكين.ويحظر التصنيف الجديد على "ميغاسبيد" شراء رقائق الذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات المتطورة من دون الحصول على ترخيص من الحكومة الأميركية.وتفيد تقارير بأن مسؤولين أميركيين يعتقدون بأن "ميغاسبيد" ساعدت في شحن الرقائق الإلكترونية التابعة لـ"إنفيديا" إلى الصين.ومن بين الشركات السبع التي أُضيفت إلى قائمة الكيانات الاثنين، شركة "سويفت داتا" السنغافورية، القابضة لـ"ميغاسبيد"، إضافة إلى "سبيدماتريكس" التابعة لها ومقرّها ماليزيا.وشملت القائمة أيضا "أبيكس إنتربرايز سولوشنز" ومقرها سنغافورة، وهي شركة تابعة لعملاق التكنولوجيا الصيني علي بابا، التي وصفت القرار بأنه "خاطئ".وقال متحدث باسم علي بابا لوكالة فرانس برس :"لم تقم أبيكس في أيّ وقت بتحويل رقائق حوسبة متطورة خاضعة للقيود الأميركية على التصدير. سنسلك جميع السبل القانونية للدفاع عن حقوقنا وسمعتنا".