مركز: زلزال بقوة 5.3 درجات في إقليم نيبالي

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل بأن زلزالا قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر ضرب إقليم كوشي في نيبال اليوم الثلاثاء.



وأضاف المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات.