أعلن مسؤولو صحة في غزة ان غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل اليوم الثلاثاء بالقرب من نقطة للشرطة في خان يونس بجنوب القطاع.وأضاف مسعفون أن خمسة آخرين أصيبوا بجروح في الهجوم. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من الجيش الإسرائيلي بشأن الهجوم.وأدى وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر تشرين الأول 2025 بدعم من الولايات المتحدة إلى وقف القتال على نطاق واسع في غزة، لكنه لم يضع حدا للغارات الإسرائيلية أو يضمن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وقتل ما لا يقل عن 1600 فلسطيني وخمسة جنود إسرائيليين منذ ذلك الحين، وفقا للبيانات الفلسطينية والإسرائيلية على الترتيب.