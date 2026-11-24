الزيدي يوجّه بتسلم بغداد معابر كردستان وإدارة حقول نفط خاضعة أمنيا للإقليم

وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بتسلّم الحكومة الاتحادية كافة المعابر الحدودية في إقليم كردستان وإدارة حقول نفط خاضعة أمنيا لسلطات الإقليم، في إطار مساعيه لمكافحة تهريب النفط.



وقال المتحدّث باسم رئيس الحكومة صباح النعمان إن الإجراءات جاءت بعد الاطّلاع على تقرير لجنة تحقيق بشأن تهريب النفط في شركة نفط الشمال، وانطلاقا من مبدأ أن "السيادة الوطنية لا تتجزأ".



وأوضح أنها تشمل "تسلّم هيئة المنافذ الحدودية جميع المنافذ في إقليم كردستان العراق"، وتوجيه وزارة النفط بإدارة جميع الحقول التابعة لها والواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنيا لسلطة الإقليم.



وتتضمن الإجراءات "الإيعاز إلى رئاسة حكومة إقليم كردستان العراق بعدم منح موافقات تصدير النفط الخام والمشتقات النفطية إلا من خلال وزارة النفط الاتحادية، لمنع تداخل الصلاحيات".



ولم يتّضح ما إذا كانت قرارات الزيدي الأخيرة قد نُسّقت مع حكومة إقليم كردستان الذي يتمتّع بحكم ذاتي، ولا ما إذا كانت ستثير ردّا حادّا من سلطاته، في ظلّ خلافات مزمنة بين أربيل وبغداد بشأن صادرات النفط.



وأقال الزيدي أيضا رئيس هيئة المنافذ الحدودية ومسؤولين أمنيين في محافظة كركوك الغنية بالنفط والمجاورة لإقليم كردستان، كما علّق عمل المدير العام لشركة نفط الشمال.



وقال مصدر حكومي وآخر من شركة نفط الشمال لوكالة فرانس برس إن قوات البيشمركة التابعة للإقليم تنتشر منذ العام 2003 في بعض الآبار والمواقع النفطية التي تتولّى الشركة مسؤوليتها، في محافظات عدّة خارج الحدود الإدارية للإقليم.



