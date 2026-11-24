مواقف متعارضة بين آيزنكوت ونتنياهو في شأن التهديد الإيراني

أعلن غادي أيزنكوت، المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاثنين، إنه لا يرى ضرورة لتنفيذ عملية عسكرية سريعة ضد إيران، في موقف يتعارض مع تصريحات لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو حذر فيها من التقليل من أهمية "التهديدات الخطيرة".



واختتمت الجولة الثالثة من المباحثات بين وفدَي حزبَي "يشار" الوسطي بزعامة آيزنكوت و"الليكود" اليميني بزعامة نتانياهو مساء الاثنين، ببيان مقتضب اكتفى بالإعلان أن المحادثات ستتواصل.



وفيما يبدو أن جولة المباحثات لم تحقّق أي اختراق، أورد البيان أن اجتماعا آخر سيُعقد، من دون تحديد موعد له.



وأمام رئيس الأركان الإسرائيلي السابق آيزنكوت مهلة حتى السادس من كانون الأول المقبل، قابلة للتمديد 14 يوما، لتشكيل حكومة تحل محل حكومة نتانياهو، إذ إن أيا منهما لم يحقق غالبية 61 مقعدا من أصل 120 في انتخابات تشرين الأول.



وجاءت الجولة الثالثة من المباحثات في ظل انقسامات داخل التكتل الواسع الذي يقوده آيزنكوت، بشأن إمكان التحالف مع الأحزاب الحريدية (اليهود المتشددين)، أو القوائم العربية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب الليكود بزعامة نتانياهو.



ويواصل نتنياهو الدفع في اتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية يرى أنها ضرورية لضمان أمن إسرائيل.



وفي إحاطة صحافية في البرلمان (الكنيست) الإثنين، قال آيزنكوت إن "التهديد الإيراني هو الأخطر على دولة إسرائيل".



وأضاف: "لكنني لا أرى في هذه اللحظة وجود تهديد مباشر ووشيك على دولة إسرائيل يستدعي التحرك قبل تشكيل الحكومة".



في المقابل، شدد نتنياهو على ضرورة الوحدة "في مواجهة التهديدات الكبيرة التي تحيط بنا".



وأضاف في تصريحات أدلى بها في الكنيست "إن كل من يستخف بهذه التهديدات المباشرة والخطيرة والجسيمة التي تحيط بنا، أو يقلل من شأنها، إنما يفعل ذلك لأسباب سياسية".



