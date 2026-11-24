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11 جريحا في الهجوم على المركز المالي في الرياض
أخبار دولية
2026-11-24 | 10:38
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11 جريحا في الهجوم على المركز المالي في الرياض
أصيب 11 شخصا في الهجوم على مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الثلاثاء، بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي، فيما يواصل الحوثيون هجماتهم شبه اليومية على المملكة منذ أسابيع.
وأفاد الدفاع المدني على منصة اكس بـ"تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه 11 إصابة"، كاشفا أنهم "سعوديان وهنديان و3 نيباليين و4 مصريين".
أخبار دولية
هجوم
المركز المالي
الرياض
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