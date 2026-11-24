وفاة 20 شخصا على الأقل في إيران إثر تناولهم كحولا مغشوشة

توفي 20 شخصا على الأقل جراء تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة منذ مطلع تشرين الثاني في إيران، حيث يحظر بيع الكحول، بحسب ما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.



ونقل التلفزيون عن نائب وزير الصحة سجاد رضوي أن السلطات أحصت منذ الأول من تشرين الثاني وحتى الثلاثاء "365 حالة تسمم بالكحول"، مشيرا إلى أن "20 شخصا توفوا وأدخل 187 المستشفى، بينهم 33 في العناية المركزة".



وأوضح رضوي أن معظم حالات التسمم سجلت في مدينة نيسابور في شمال شرق البلاد، وفي مدينة شيراز ومحافظة هرمزغان في الجنوب.



وعزت السلطات المحلية في المحافظات المعنية حالات التسمم إلى "تناول مشروبات كحولية مغشوشة ومواد تحتوي على الميثانول".



ويُحظر استهلاك الكحول وبيعها في الجمهورية الإسلامية، لكن وسائل الإعلام تبلغ بانتظام عن حالات تسمم مميتة بسبب الكحول المهرب، وهو متوافر بسهولة.



وتُستثنى من هذا الحظر الأقليات غير المسلمة (المسيحيون واليهود والزرادشتيون)، شرط عدم تناولهم الكحول في الأماكن العامة.



وفي تشرين الأول 2024، أعدمت السلطات الإيرانية أربعة أشخاص بتهمة بيع الكحول المغشوش والتسبب في وفاة عدد من الأشخاص.