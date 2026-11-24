اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بأنها تعمل على صنع أسلحة كيميائية، متعهدا منع طهران من امتلاكها.وقال كاتس في إحاطة أمام صحافيين اسرائيليين وفق هيئة البث الإسرائيلية "كان" ووسائل إعلام أخرى، إن "إيران في طور صنع أسلحة كيميائية"، مؤكدا أن "إسرائيل لن تسمح لها بالوصول إلى هذه القدرة".