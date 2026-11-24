وفاة 5 جنود أتراك في سقوط هليكوبتر عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن خمسة جنود أتراك لقوا حتفهم جراء سقوط طائرة هليكوبتر عسكرية في منطقة إسكي شهر وسط البلاد.



ولم تذكر الوزارة سبب سقوط الطائرة وهي من طراز إيه.إس-532.



وأفادت بأن الطائرة كانت في مهمة تدريب.