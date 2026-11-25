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هجوم سعودي على مدينة الحديدة والحوثيون يتوعدون بالردّ
أخبار دولية
2026-11-24 | 23:56
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هجوم سعودي على مدينة الحديدة والحوثيون يتوعدون بالردّ
أعلن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الأربعاء أنه استهدف مدينة الحديدة اليمنية، وذلك بعدما توعّد الحوثيون باستهداف موانئ المملكة المطلة على البحر الأحمر إذا نُفّذ الهجوم.
ويخوض المقاتلون المدعومون من إيران والذين يسيطرون على مساحات واسعة من اليمن، مواجهات ضد تحالف تقوده السعودية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وتجدّد النزاع في اليمن في تموز عقب انهيار هدنة كانت قائمة بين الحوثيين والحكومة منذ 2022، ما فتح جبهة جديدة في خضم الحرب في الشرق الأوسط، ووسع الحوثيون في أيلول/سبتمبر مناطق سيطرتهم لتشمل مدينة المخا في غرب محافظة تعز والساحل الغربي للبلاد وصولا إلى مضيق باب المندب الاستراتيجي.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي فجر الأربعاء، وجه التحالف تحذيرا إلى المدنيين في الحديدة بإخلاء المنطقة.
وأفاد التحالف على لسان الناطق باسمه تركي المالكي ا"ستهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة"، مضيفا "دمرنا عددا من الأهداف بمحافظتي صعدة وعمران".
من جهته، توعّد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع السعودية بالرد.
وكتب في منشور على تلغرام "تعلن القوات المسلحة أن ميناء جدة وجميع موانئ العدو السعودي في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتنا في حال نفذ العدو تهديداته بقصف ميناء الحديدة".
وحذر "الموظفين والعاملين فيها والمتواجدين بالقرب منها بإخلائها فورا والابتعاد عنها وندعو جميع الشركات الملاحية لإخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا".
وكانت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أفادت بوقوع هجوم استهدف ميناء الحديدة.
وأضافت أن "العدو السعودي يشن غارات على مدينة الحديدة والتحليق مستمر"، مشيرة إلى أن القوات السعودية استهدفت أيضا مطار الحديدة الدولي.
وجاء ذلك بعدما أصيب 11 شخصا في هجوم على أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الثلاثاء، بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي، فيما ندّد التحالف بـ"هجوم إرهابي جبان"، متعهدا "الرد بحزم".
وكان هجوم شنه الحوثيون الخميس قد أدى إلى تحطم نوافذ في طوابق عدة من هذا البرج الذي يمكن رؤيته بوضوح في أفق الرياض.
بور-انا/ملك
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صنعاء, 25-11-2026 (أ ف ب) -
أخبار دولية
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