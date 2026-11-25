جنسن هوانغ يعود إلى مقر "إنفيديا" متعهدا بأن يكون "رئيسا أفضل"

عاد جنسن هوانغ إلى مقرّ شركة "إنفيديا" في سانتا كلارا في كاليفورنيا بعدما أعيد تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي، بعد نحو أسبوعين من تنحيه على خلفية علاقة مع امرأة يُشتبه في تجسسها لمصلحة الصين.



واعتذر هوانغ لموظفي "إنفيديا"، قائلا إنه يخضع للعلاج النفسي، فيما تراجع الزخم الذي ولّدته عودته المفاجئة إلى منصبه وسط استمرار الشكوك في شأن التحقيقات التي يواجهها ومستقبل طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.



ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن هوانغ قوله خلال اجتماع داخلي استمر ساعة في المقرّ الرئيس للشركة في سانتا كلارا "ارتكبت أخطاء جسيمة"، واصفا ما قام به بـ"غير المقبول" كَونه خالف مدونة السلوك التي ساهم بنفسه في وضعها.



لكنه نفى أن تكون عودته إلى منصب الرئيس التنفيذي ناتجة عن ضغوط مارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مجلس إدارة الشركة.



إلا أن ترامب كان أكد تدخّله المباشر في القضية، قائلا في تصريحات لقناة "سي إن بي سي" "لقد تحدثتُ إلى مجلس الإدارة بشكل مباشر وغير مباشر، وكنت مصرّا جدا على هذا الأمر".



وبحسب تسجيلات مصوّرة، قال هوانغ للموظفين "شكرا لكم جميعا على هذه الفرصة الثانية. وسأكون رئيسا أفضل هذه المرّة".



وتابع "أريد أن أشكركم جميعا. ويؤسفني حقّا أنني جعلتكم تعيشون هذه التجربة المريرة. وارتكبت أخطاء جسيمة ولن أوفّر جهدا لأكون على قدر التطلّعات".



وبعد قفزة تجاوزت 30% الاثنين، تراجع سهم "إنفيديا" بنحو 6% عند إغلاق جلسة الثلاثاء.



وكتب فؤاد رزاق زادة من موقع "فوريكس دوت كوم" أن "التفاؤل تبدّد سريعا" بالنسبة إلى "إنفيديا"، وسط تساؤلات في شأن الحوكمة المؤسسية ودور مجلس الإدارة.



بدوره، قال كين ماهوني، رئيس شركة "ماهوني اسيت مانجمنت"، إن الارتفاع الذي شهده السهم الاثنين شكّل "مفاجأة ليوم واحد".



وأعلن هوانغ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر استقالته، واضعا بذلك حدا لمسيرة امتدت أكثر من 30 عاما في الشركة التي ساهم في تأسيسها، وجعل منها إحدى كبرى المجموعات العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية المتطورة.



وأتى ذلك بعد أيام من الكشف عن إقامته علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع أليس هوانغ، المسؤولة التنفيذية السابقة في شركة "ميغاسبيد" في سنغافورة، والتي تشتبه الاستخبارات الأميركية بأنها تعمل لمصلحة بكين.



وذكرت "إنفيديا" الإثنين أنها أعادت هوانغ إلى منصبه بعد تلقّيها معلومات من الحكومة الأميركية تفيد بأنه لم يشكل أيّ خطر على الأمن القومي.

