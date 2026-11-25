تعرّض وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية لهجوم إلكتروني

تعرّضت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية لاختراق إلكتروني، ما أدى، وفق وسائل إعلام أميركية، إلى كشف بعض المعلومات غير المصنفة.



وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الاختراق التي اكتُشف أخيرا استهدفت نظاما لتحليل المعلومات الاستخبارية مفتوحة المصدر، وهو شبكة حاسوبية تُستخدم لتحليل المواد العامة وغير المصنفة واستخلاص مؤشرات منها.



وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة، أن أي معلومات مصنفة لم تُكشف.



ونقلت عن مسؤول في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، قوله إن الاختراق لم يتسبّب في تعطيل أي قدرات أساسية، في حين أحجمت وكالة الاستخبارات المركزية عن التعليق.



وجاء الاختراق بعد أيام من تقارير تحدثت عن تعرّض وزارة الزراعة الأميركية ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) لقرصنة إلكترونية، وفي ظلّ تنامي المخاوف في شأن أمن الأنظمة المعلوماتية الأميركية عقب موجة من الأعطال التقنية الواسعة النطاق.



وعندما سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن الاختراق الذي طال مكتب التحقيقات الفدرالي، قال إنه علم بالأمر حديثا.



وأضاف لشبكة "فوكس نيوز" "سأقول فقط إن ذلك ليس جيدا. لا يعجبني الأمر".



وأدت الأعطال التقنية خلال الأسابيع الأخيرة إلى اضطرابات في قطاعات السفر والاتصالات والتجارة الإلكترونية في أنحاء الولايات المتحدة، وطالت أيضا شبكة سرية تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية.



وأُقيل الأسبوع الماضي مدير الأمن السيبراني الوطني شون كيرنكروس من منصبه، في ظلّ تصاعد الانتقادات بسبب تكرار هذه الحوادث.

