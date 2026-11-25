السعودية تعلن إصابة 11 شخصا في "هجوم إرهابي" طال أحد أبراج المركز المالي بالرياض

أصيب 11 شخصا في هجوم على أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في الرياض الثلاثاء، بحسب ما أفاد الدفاع المدني السعودي، فيما ندّد التحالف الذي تقوده المملكة ضد الحوثيين في اليمن بـ"هجوم إرهابي جبان"، متعهدا "الرد بحزم".



جاء ذلك بعدما أفاد ثلاثة شهود وكالة فرانس برس بتضرر أعلى ناطحة سحاب في العاصمة السعودية والتي تضم مقر صندوق الاستثمارات العامة السعودي جراء استهدافها، وهو الهجوم الثاني الذي يستهدف البرج نفسه في أقل من أسبوع.



وقال المتحدث باسم التحالف العسكري لدعم الحكومة في اليمن تركي المالكي في منشور ليل الثلاثاء على منصة إكس إن "الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي نُفذ بطائرة مسيّرة".



وأضاف "الاستهداف المُتعمد للمدنيين والأعيان المدنية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية سيتم الرد عليه بحزم".



وكان المالكي أفاد بداية بـ"تعرض أحد أبراج المركز المالي لهجوم إرهابي جبان".



من جهته، أفاد الدفاع المدني على منصة اكس بـ"تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنه 11 إصابة"، موضحا أنهم "سعوديان وهنديان و3 نيباليين و4 مصريين".



ولم يحدد البيان المبنى المتضرر، لكنه نشر صورة تظهر برج مقرّ الصندوق، وقد لحقت أضرار بواجهته الزجاجية.



وذكر مصدر مطلع على تفاصيل الهجوم، لوكالة فرانس برس، أن عددا من الأشخاص كانوا داخل المبنى يعملون على إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء هجوم وقع الأسبوع الماضي، وذلك عندما تعرض المبنى للهجوم مجددا الثلاثاء. وأضاف المصدر أن اثنين على الأقل من بين المصابين الـ11 في حالة حرجة، بعد إصابتهم بحروق شديدة جراء الهجوم.



وكانت ثلاثة مصادر قالت في إفادات منفصلة لفرانس برس أنّ البرج، الذي يقع في المركز المالي الفخم في الرياض والمؤلّف من 80 طابقا بارتفاع نحو 385 مترا، تعرض لهجوم الثلاثاء. وكان البرج نفسه تعرض لهجوم الخميس الماضي تبناه الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن.



وأفاد موظف في المركز المالي فرانس برس بأن سيارات تابعة لإدارة المركز جابت المكان، وحذرت رواده عبر مكبرات الصوت، ودعت إياهم إلى الاحتماء.



ويعدّ البرج أطول مبنى في المركز المالي الذي يعدّ أحد أبرز رموز مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في المملكة.



ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم بعد.



من جهته، دان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال اتصال مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للمملكة، من دون أن يشير مباشرة إلى حادثة الثلاثاء.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "دان الوزير روبيو الهجمات الإرهابية التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في السعودية".



- استهداف متكرر -



وكان هجوم شنه الحوثيون الخميس قد أدى إلى تحطم نوافذ في طوابق عدة من هذا البرج الذي يمكن رؤيته بوضوح في أفق الرياض.



وأعلن الدفاع المدني السعودي مساء الخميس عبر منصة إكس "تعرض أحد أبراج المركز المالي بمدينة الرياض لهجوم إرهابي من الميليشيا الحوثية الإرهابية نتجت عنه أضرار مادية في عدد من طوابق البرج ومبان مجاورة، ولا إصابات".



وأفاد شاهد عيان في الموقع لفرانس برس حينها بأن أجزاء واسعة من الواجهة الزجاجية للبرج تهشمت، مشيرا إلى أن بعض المباني المتضررة في المحيط هي مبان سكنية.



وأوضحت السلطات السعودية حينها أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وأعربت عن إدانتها الشديدة لهذه "الهجمات الإرهابية المتواصلة".



وهي المرة الثانية التي يتعرّض فيها برج في مركز الملك عبد الله المالي الحيوي لأضرار. وكان برج آخر تابع لشركة أرامكو النفطية العملاقة أصيب بأضرار في مطلع الشهر بضربة شنها الحوثيون.



ويضم مركز الملك عبدالله المالي ناطحات سحاب شاهقة ومتاجر فاخرة ومساحات خضراء والمقرّ الرئيسي للبورصة السعودية وصندوق الثروة السيادي، إضافة إلى شركات سعودية كبرى، وشركات متعددة الجنسيات.



ويُعدّ صندوق الاستثمارات العامة الذي يرأسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من أهم صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ يدير أصولا تتجاوز قيمتها 900 مليار دولار أميركي، ويُمثّل أداة رئيسية لتنويع اقتصاد المملكة.



ويعمل موظفو غالبية الشركات الكبرى في الرياض عن بُعد منذ نهاية أيلول/سبتمبر، في ظل هجمات شبه يومية للحوثيين على السعودية. ويتهم هؤلاء المملكة بتنفيذ غارات مكثفة على مناطق سيطرتهم باليمن.



وكثّف الحوثيون هجماتهم خلال الأسابيع الماضية على مطارات ومنشآت للطاقة ومواقع عسكرية والبنية التحتية النفطية للمملكة، أكبر مصدّر للخام في العالم.



وأسفر هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض في تشرين الأول/أكتوبر عن مقتل 14 شخصا وإصابة المئات، وأدّى إلى تعليق الرحلات لأسبوعين.



وفي المجموع، قُتل 26 شخصا في السعودية في هجمات الحوثيين منذ أيلول/سبتمبر، بينهم 23 في هجمات على المطارات السعودية، بحسب السلطات في المملكة.