المشير الليبي خليفة حفتر في أنقرة لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك رفيعي المستوى

أفادت وزارة الخارجية التركية وكالة فرانس برس بأن المشير خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على شرق ليبيا، موجود حاليا في أنقرة حيث من المقرر أن يلتقي الأربعاء بعدد من كبار المسؤولين.



وأظهرت مشاهد بُثت على شبكات التواصل الاجتماعي استقبال القائد العسكري الليبي بحفاوة كبيرة، وقال مصدر في الخارجية التركية طلب عدم كشف هويته إن حفتر "موجود في أنقرة. وسيعقد لقاءات اليوم، على أن يُعلن عن تفاصيلها تباعا".



وتأتي هذه الزيارة إثر هجمات بمسيّرات استهدفت سفينتين روسيتين في بنغازي بشرق ليبيا، أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها، فيما تسعى تركيا منذ أشهر لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الليبيين.

