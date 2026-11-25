بكين تتهم واشنطن بـ"قمع" الشركات الصينية عقب إدانة "هواوي" أمام القضاء الأميركي

هاجمت بكين الولايات المتحدة بسبب ما وصفته بـ "قمع" الشركات الصينية، وذلك بعدما دانت هيئة محلفين أميركية شركة التكنولوجيا العملاقة "هواوي" بتهمة سرقة أسرار تجارية.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في إحاطة صحافية، ردا على سؤال حول إدانة "هواوي"، إن "الحكومة الصينية تعارض بشدة قيام الولايات المتحدة بقمع الشركات الصينية ولجمها، وتدعم بقوة هذه الشركات في الدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة".