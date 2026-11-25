الاتحاد الاوروبي يعتزم إنشاء صندوق بـ50 مليار يورو للاستثمار بالذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية

يعتزم الاتحاد الأوروبي إطلاق صندوق سيادي برأس مال يبلغ 50 مليار يورو مستمد من مصادر عامة وخاصة، بهدف الاستثمار في التقنيات الاستراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، وفق ما أعلنت مسؤولة في المفوضية الأوروبية.



وأوضحت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية المكلفة بالشؤون الرقمية هينا فيركونن خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ، أن هذا الصندوق الاستثماري سيوفر التمويل اللازم لـ"كل التقنيات الحيوية الضرورية لسيادتنا التكنولوجية وأمننا الاقتصادي".