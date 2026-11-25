نائب الرئيس الإيراني: لسنا قلقين بشأن الحصار البحري الأميركي

نقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء عن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف قوله اليوم، إن طهران لا تشعر بالقلق إزاء الحصار البحري الأميركي، إذ زادت عمليات تخليص البضائع عبر حدودها غير الجنوبية، ولا تزال احتياطيات السلع الاستراتيجية قوية.