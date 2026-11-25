وزير خارجية فرنسا: استهداف أوكرانيا سفينتين روسيتين قبالة ليبيا "دفاع مشروع عن النفس"

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن الأوكرانيين يمارسون حقهم في "الدفاع المشروع عن النفس بأقصى درجاته"، وذلك بعد هجمات شنّتها كييف الأحد ضد سفينتين روسيتين قبالة سواحل ليبيا.



وتبنّت أوكرانيا الاثنين هجمات ضد سفينتين روسيتين، أُغرقت إحداهما، نُفِّذت الأحد قبالة ليبيا، في ما يبدو أنه توسيع جديد لدائرة الحرب بين كييف وموسكو.



وقال بارو ردا على سؤال لقناة "تي إف 1" الفرنسية: "فلنضع أنفسنا مكانهم. ماذا كنّا سنفعل لو كنّا نتعرّض ليلا ونهارا لقصف يشنه خصم، أو جهة غازية". وأضاف: "كنا سندافع عن أنفسنا، وسنمارس، بطريقة ما حقنا في الدفاع المشروع عن النفس بأقصى درجاته. هذا هو ما يفعله الأوكرانيون".



وشدّد على أن توسيع نطاق النزاع "ليس أمرا جديدا تماما، لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يكتفي منذ نحو خمس سنوات بقصف أوكرانيا، بل إن الروس يعتدون أيضا بشكل متواصل على الأوروبيين ويضايقونهم في محاولة لإضعاف وحدتنا".



وبحسب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فقد استُخدمت سبع مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع في "عملية نموذجية جاءت ردا على الحرب الروسية".



وقال زيلينسكي إن الهجوم أدى إلى إغراق السفينة الروسية "ميركوري" ومروحية من طراز "كا-27" كانت على متنها، إضافة إلى إصابة سفينة الشحن الروسية "إم في أنغارا" التي "كان العدو يستخدمها لنقل الأسلحة" عبر "أسطول الظل" الذي يستخدمه للالتفاف على العقوبات.



وأعلنت السلطات في شرق ليبيا أن جنديين ليبيين توفيا متأثرين بإصابتهما جراء الهجوم.