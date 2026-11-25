الأمم المتحدة تدعو الى التحرك لمنع "جرائم وحشية" إسرائيلية جديدة بحق الفلسطينيين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع وقوع "جرائم وحشية" جديدة ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.



وقال فولكر تورك في بيان إنه يشعر "بقلق بالغ إزاء الطابع الذي يزداد تعميما ومنهجية للانتهاكات المرتكبة، سواء في الضفة الغربية أو في غزة"، مضيفا أن "على كل الدول التزاما بالتحرك فورا لمنع وقوع المزيد من الجرائم الفظيعة ضد الفلسطينيين".