واشنطن تعلن رسوما جمركية جديدة على الصين والاتحاد الأوروبي و12 شريكا تجاريا آخر

كشفت الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية المقترحة التي تستهدف منتجات شركائها التجاريين الرئيسيين، ومنهم الصين والاتحاد الأوروبي، متهمة إياهم بدعم صناعاتهم من خلال إعانات تعتبرها غير مشروعة.



وتأتي الرسوم التي تصل إلى 20 في المئة على خلفية الاشتباه بأن هذه الاقتصادات الـ14 "تُشجّع الإنتاج والطاقة الإنتاجية بمعزل عن واقع الطلب ومبادئ السوق"، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي رفيع طلب عدم الكشف عن هويته.



وسيتعيّن بأن تخضع الرسوم الجمركية الجديدة لفترة استطلاع الآراء العامة قبل دخولها حيّز التنفيذ، فيما أوضح المسؤول بأن المقترح يأخذ الاتفاقيات التجارية القائمة بعين الاعتبار.



وتستهدف الرسوم الجديدة عددا من أكبر شركاء الولايات المتحدة التجاريين بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي والهند وبنغلادش وكمبوديا وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلاند وفيتنام.



وذكر المسؤول الأميركي الصين تحديدا التي يُقترح بأن تبلغ الرسوم المفروضة عليها 20 في المئة.



وفي إعلان منفصل، اقترح مكتب الممثل التجاري الأميركي كذلك رسوما إضافية على المنتجات القادمة من البرازيل، بما فيها الطائرات، اثر اتهامها بعدم التحرّك للتعامل مع المخاوف التجارية الأميركية.



واستهدفت رسوم ترامب الجمركية حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء، وتأتي في إطار مساعيه خلال ولايته الثانية لإعادة صياغة التجارة العالمية عبر إجبار الدول على شراء المنتجات الأميركية أو تصنيع سلعها في بلاده.

