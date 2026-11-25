الحرس الثوري: حريق بناقلة غاز مسال بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز

أفادت وسائل الإعلام الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري قوله في بيان بأن سفينة تحمل غازا طبيعيا مسالا اصطدمت بلغم بحري واشتعلت فيها النيران في مضيق هرمز.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على نحو مستقل.