إيران: إسرائيل تتهمنا بصنع أسلحة كيميائية لدفع واشنطن إلى شنّ حرب جديدة

اعتبرت إيران أنّ الاتهامات الإسرائيلية لها بتطوير أسلحة كيميائية، هدفها دفع الولايات المتحدة الى شنّ حرب جديدة عليها، بعد الحرب المشتركة التي بدأها البلدان في شباط.



وقال وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي إنّ إسرائيل تتهم "إيران، وهي دولة موقّعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وعضو في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية... بأنّها تطوّر وتخفي مثل هذه الأسلحة الفظيعة داخل مصانع الأدوية".



ورأى أنّ الهدف من ذلك هو "خداع الولايات المتحدة ودفعها إلى خوض حرب جديدة... مع تعريض المرضى الإيرانيين للخطر وجعلهم في مرمى الاستهداف".