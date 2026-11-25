طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بإنهاء فوري لمحاكمته بتهم الفساد عقب توصية قضاة بإسقاط تهم الرشوة عنه، في لحظة سياسية فاصلة بعدما أخفق في انتخابات الشهر الماضي بحصد غالبية برلمانية تؤهله للعودة إلى منصبه.وقال نتنياهو في كلمة متلفزة: "عشر سنوات تعرضنا خلالها أنا وعائلتي وابني لمعاناة رهيبة، عشر سنوات من التحريض على الكراهية... من سيعيد إلينا تلك السنوات؟"، مضيفا: "يجب إنهاء المحاكمة فورا".