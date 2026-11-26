أكّد المبعوث الأميركيّ جاريد كوشنر أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو وقّع اتفاق غزة، لكنّه لا يزال يصعب عملية التوصل إلى تفاهمات.

ولفت إلى أنّ الرئيس المكلّف غادي آيزنكوت تحدث بإيجابية كبيرة عن جعل غزة أولوية.

وقال: “أيًا كان رئيس الوزراء الإسرائيليّ المقبل، فسيجعل تنفيذ خطة غزة أولوية لعدم وجود بديل آخر”.

وشدد على أنّ نزع سلاح غزة وإقامة حكومة جديدة ووضع قوانين تجذب الاستثمارات مهمة صعبة، “لكن يتوجّب المحاولة”.

واعتبر كوشنر أنّ العقبة أمام حل الدولتين تكمن في طريقة إدارة الفلسطينيين لشؤونهم.