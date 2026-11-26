تأمل السورية أم محمد من كل قلبها بإقرار تعديل قانوني قيد الدرس في بلادها قد يمكّنها من إعطاء جنسيتها لطفلتيها اليتيمتين، إحداهما من أب عراقي والثانية من أب صيني كانا بين مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية.

وخلال النزاع السوري (2011-2024)، تزوّجت آلاف السوريات من أجانب، بينهم جهاديون التحقوا بالتنظيم المتطرّف الذي سيطر عام 2014 على مساحات واسعة من سوريا والعراق وبث الرعب وارتكب الفظائع لسنوات.

ولم تُسجل هذه الزيجات رسميا. وحذّرت الأمم المتحدة الشهر الحالي من أنّ "مئات، بل ربما آلاف الأطفال" المولودين لأمهات سوريات ومقاتلين أجانب هم "أكثر عرضة" لمواجهة عوائق تحول دون حصولهم على هوية قانونية.

ومنذ أشهر تدرس لجنة وزارية سورية، وفق ما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أوائل تشرين الثاني، اقتراحا تقدمت به وزارتها بإضافة مادة على قانون الجنسية الصادر عام 1969 ينصّ على منح الجنسية لأطفال السوريات المتزوجات من غير السوريين، في إجراء يصفه حقوقيون بأنه إصلاحي وطال انتظاره.

لكن يبدو واضحا أن أحد أهدافه منح الجنسية السورية لأطفال الجهاديين الأجانب الذين ترفض دولهم استعادتهم.