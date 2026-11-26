حثّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ مارك روته، روسيا على عدم "توسيع الحرب" في أوكرانيا، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عقب اجتماعهما في مقر إقامة ترامب في ولاية فلوريدا.

ووصف البيان الصادر عن البيت الأبيض الاجتماع الذي عقد في منتجع مارالاغو بأنه "ممتاز" و"ذو تأثير كبير”.

وأشار إلى أنّ المباحثات تناولت الحربَين في أوكرانيا وإيران.

وجاء في البيان "ناقشنا أيضا أهمية تجنب روسيا اتخاذ أي إجراءات من شأنها، سواء بشكل متعمد أو غير متعمد، أن تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب، وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أسرع وقت ممكن".

وجاء النداء المشترك في أعقاب زيارة ترامب إلى الصين، حيث وصف بوتين بـ"الصديق"، وهو ما أثار اعتراض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي لشبكة سي إن إن "بالنسبة إلينا، هو قاتل".

وردا على سؤال بشأن تصريحات ترامب، قال روته في مقابلة ضمن برنامج "فوكس آند فريندز" على شبكة فوكس الإخبارية الأربعاء "ما يفعله الرئيس ترامب (...) هو اختبار بوتين".

وأضاف "إلى أي مدى هو جاد؟ هل هو مستعد للجلوس إلى طاولة المفاوضات؟ وهل هو مستعد حقا للانخراط في محادثات؟".

وتابع "علينا مواصلة الضغط. أعتقد أن ذلك يحقق نتائج، ويجب أن نستمر في هذا النهج".