وافقت الولايات المتحدة على بيع أوكرانيا معدات صيانة وتجهيزات أخرى مخصصة لأسطولها من مقاتلات "إف-16"، في صفقة بقيمة 622 مليون دولار تموّلها دول أوروبية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت وزارة الخارجية إن بلجيكا والدنمارك وهولندا والنروج ستتولى تمويل الصفقة، مؤكدة أن "أيّ أموال أميركية لن تُستخدم فيها".

وتشمل الحزمة "أجهزة ومعدات مرتبطة بتشغيل المقاتلات، ومعدات مخبرية، وخدمات دعم للنقل"، وستُضاف إلى صفقة سابقة محدودة لم تبلغ القيمة التي تفرض إبلاغ الكونغرس بها.

وقالت الوزارة إن "الصفقة المقترحة ستعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال دعم مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي بقدرات دفاع جوي أكثر متانة".